Коронавирус выявлен ещё у 117 жителей Прикамья 23 человека госпитализированы Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 117 жителей Пермского края. Из числа новых заболевших 23 человека госпитализированы, 94 проходят лечение амбулаторно.

В больницах региона сейчас лечение проходят 700 человек с COVID-19, 50 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии коронавирус подтверждён у 51 366 жителей Прикамья.

По уровню заболеваемости регион занимает 13-е место в России.

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