Советником губернатора по вопросам спорта назначен Альберт Демченко Он приступит к работе с апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил советника по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью. Им стал российский саночник Альберт Демченко. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на администрацию губернатора, Демченко приступит к работе с апреля.

Альберт Демченко — заслуженный мастер спорта России,трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, четырёхкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира 2004/05, многократный чемпион России.

Напомним, ранее губернатор также принял решение о назначении своим советником по вопросам культуры и искусства Эльмиру Щербакову.





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