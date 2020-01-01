Дмитрий Махонин назначил советника по культуре и искусству
Эльмира Щербакова является заслуженным работником культуры РФ
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил своим советником по вопросам культуры и искусства Эльмиру Щербакову.
Она является председателем Совета по международному культурному сотрудничеству Ассамблеи народов Евразии, президентом благотворительного фонда «Мир и сотрудничество». Работала в МХТ им. Чехова, являлась организатором российских и международных культурных мероприятий, фестивалей.
Совсем недавно — 23 ноября 2020 года — Щербаковой присвоено звание «Заслуженный работник культуры России».
Отметим, что 22 декабря она вместе с делегацией культурных работников присутствовала в Театре-Театре на вручении премии «Золотая маска».
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