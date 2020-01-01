Дмитрий Махонин назначил советника по культуре и искусству Эльмира Щербакова является заслуженным работником культуры РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Эльмира Щербакова. Фото: личная страница на Facebook

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил своим советником по вопросам культуры и искусства Эльмиру Щербакову.

Она является председателем Совета по международному культурному сотрудничеству Ассамблеи народов Евразии, президентом благотворительного фонда «Мир и сотрудничество». Работала в МХТ им. Чехова, являлась организатором российских и международных культурных мероприятий, фестивалей.

Совсем недавно — 23 ноября 2020 года — Щербаковой присвоено звание «Заслуженный работник культуры России».

Отметим, что 22 декабря она вместе с делегацией культурных работников присутствовала в Театре-Театре на вручении премии «Золотая маска».

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