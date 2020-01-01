Банк «Открытие» и «Парма» выпустили банковскую карту для любителей баскетбола Новая кобрендовая банковская карта получила название «Парма — это мы!» Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

БК «Парма» и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает совместную работу по созданию и обеспечению оптимальных условий для самореализации, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни населения региона посредством спорта высших достижений.

Документ 31 марта подписали управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова и президент баскетбольного клуба «Парма» Сергей Богуславский. Банк «Открытие» намерен оказывать поддержку БК «Парма» и участвовать в мероприятиях клуба, а также развивать физическую культуру и спорт на территории Пермского края.

Кроме того, была презентована новая кобрендовая банковская карта «Парма — это мы!».В настоящее время эта карта на базе платёжной системы «Мир» доступна участникам зарплатных проектов, а также каждый житель края может оформить эту карту в офисах банка на условиях индивидуального зарплатного обслуживания. Картой «Парма — это мы!» можно пользоваться как обычной банковской картой. Новый продукт включает в себя бонусную программу от банка «Открытие», а также льготы и бонусы для болельщиков пермского баскетбольного клуба. Программа банка позволяет получить по карте «Парма — это мы!» кешбэк до 3% за все покупки либо до 11% на товары и услуги в любимой категории и 1% за все остальные покупки. Обслуживание бесплатное. Снимать и вносить наличные можно в банкоматах «Открытия» и банков-партнёров.

При этом болельщикам клуба «Парма» предоставляются дополнительная скидка в размере 10% при приобретении билетов и абонементов на матчи команды, а также специальные цены на товары фан-шопа при оплате такой картой. Для держателей карт предусмотрены доступ в отдельный сектор на площадке, розыгрыши призов и подарков от клуба и дополнительные скидки в компаниях-партнёрах клуба. Помимо этого, среди держателей, совершивших самый большой объём покупок с использованием карты, предусмотрены ежегодные розыгрыши специальных призов и подарков.

Баскетбол в Прикамье имеет богатую историю, а матчи с участием пермской «Пармы», которая появилась на свет почти девять лет назад, в последние годы самые посещаемые в стране. Пятый сезон «Парма» защищает спортивную честь нашего региона в Единой лиге ВТБ, пермская команда — двукратный обладатель Кубка России, нынешний участник Кубка ФИБА Европа. «Парма» продолжает развиваться и ставит перед собой всё более амбициозные задачи на спортивной арене. На сегодняшний день баскетбольный клуб имеет около 40 спонсоров, которые помогают команде расти в спортивном мастерстве и двигаться дальше. И вот у «Пармы» появился ещё один новый партнёр.

Валентина Жильцова, управляющий банком «Открытие» в Пермском крае:

— Банк «Открытие» в разных территориях страны активно поддерживает различные спортивные мероприятия. Например, в последние два года он выступал партнёром Пермского международного марафона. Нам было интересно разработать продукт, связанный со спортом, который был бы местным, отражал принадлежность к своему региону и отличался в целом от типовых, стандартных вещей, которые приняты в банковской практике. Совместный проект с баскетбольным клубом «Парма» — ещё один шаг к тому, чтобы поддержать самый популярный клуб нашего региона и увеличить число болельщиков, предоставив им дополнительные выгодные возможности. Мы убеждены в том, что проект будет успешным и популярным.

Сергей Богуславский, президент БК «Парма»:

— Кроме того, что банк предлагает отличные условия для всех участников своего проекта, к которому присоединяется и «Парма», он становится нашим надёжным партнёром. Мы надеемся, что это позволит клубу выйти на новый уровень в своём развитии. Нам кажется, что данный проект будет интересен болельщикам. Этим проектом мы рассчитываем серьёзно расширить фанатскую аудиторию и количество зрителей. Рассчитываем, что совместные усилия приведут к тому, что «Парма» достигнет новых баскетбольных вершин не только в России, но и за её пределами.

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