Следствие объявило в розыск депутата Пермской гордумы Игорь Рогожников, предположительно, находится за границей Поделиться Поделиться Твитнуть

СУ СКР по Пермскому краю разыскивает депутата Пермской городской думы Игоря Рогожникова. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Рогожников был избран в думу в 2016 году по спискам КПРФ. Как утверждают источники издания, розыск депутата связан с уголовным делом о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Фигурантом дела является сын депутата Юрий Рогожников. Следствие считает, что он, а также Егор Плюснин (сын депутата Заксобрания Виктора Плюснина) совершили преступление при реконструкции здания бывшей больницы в Добрянке в жилой дом для сирот, достигших совершеннолетия.

В 2017 году дом был сдан в эксплуатацию, но жильцы почти сразу начали жаловаться на то, что объект непригоден для проживания: в квартирах холодно, а часть стен покрылись плесенью.

Игорь Рогожников родился в 1962 году. С 2007 по 2011 год был депутатом Законодательного собрания Прикамья, состоял во фракции ЛДПР. В 2016 году Игорь Рогожников был избран в городскую думу по партийным спискам КПРФ.

Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова сообщила, что не видела Рогожникова уже несколько лет.

По одной из версий, Игорь Рогожников может сейчас находиться в Испании.

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