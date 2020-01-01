Заболевшие за сутки коронавирусом обнаружены в 19 территориях края 67 инфицированных выявлены в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки выявлены 118 заболевших коронавирусом в 19 территориях региона.

67 инфицированных обнаружены в Перми. 11 — в Березниках, 9 — в Соликамске.

По четыре инфицированных выявлено в Карагайском муниципальном округе, Верещагинском и Чернушинском городских округах. В Краснокамском и Лысьвенском городских округах, Кудымкаре, Чайковском, Кунгурском и Пермском муниципальных районах зарегистрировано ещё по 2два подтверждённых случая коронавирусной инфекции.

Всего в Пермском крае выявлено 51 249 заболевших.

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