В Пермском крае за сутки снова выявлено 118 случаев заражения COVID-19 Число вакцинированных увеличилось до 57 163 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Прикамье выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 26 человек госпитализированы, 92 — проходят лечение на дому под наблюдением медиков.





Общее число инфицированных в крае с начала пандемии, по официальной статистике, достигло 51 249 человек.





В больницах сейчас находятся 733 пациента, 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ.





Двумя компонентами вакцины « Спутник V » на сегодняшний день привиты 57 163 жителя Прикамья. Это на 1452 больше, чем накануне.

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