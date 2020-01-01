В Пермском крае за сутки снова выявлено 118 случаев заражения COVID-19
Число вакцинированных увеличилось до 57 163 человек
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По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Прикамье выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 26 человек госпитализированы, 92 — проходят лечение на дому под наблюдением медиков.
Общее число инфицированных в крае с начала пандемии, по официальной статистике, достигло 51 249 человек.
В больницах сейчас находятся 733 пациента, 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Двумя компонентами вакцины «Спутник V» на сегодняшний день привиты 57 163 жителя Прикамья. Это на 1452 больше, чем накануне.
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