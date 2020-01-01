Варианты досуга во время самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Самоизоляцию ошибочно считают скучным занятием. Дома легко найти для себя много дел, как бытовых, так и развлекательных. С помощью сайта https://aliradar.com вы сможете отследить наиболее выгодные предложения товаров для досуга. В каждой вкладке вы найдёте информацию о росте или снижении цен, а также отзывы покупателей. На сайте представлено множество разных игр, среди которых есть как привычные всем, так и необычные варианты.

Shut The Box Dice

Цель игры достаточно простая: участникам необходимо убрать ряд чисел. Сделать это необходимо с помощью кубика. Игрок кидает один или несколько кубиков, выпавшее число исключается из общего списка. Вы можете сами составить правила. К примеру, исключить какие-то цифры, которые можно было бы добавить к общей сумме. Чем меньше осталось очков, тем ближе победа.

Для начала вы поднимаете все деревянные вкладки, а потом стараетесь получить кубиками определённую цифру. Все это представлено на картинке в разделе https://aliradar.com/category/200005101-razvlecheniya. Поиграть можно в компании друзей и в одиночестве, для полного удобства число игроков не должно превышать пяти. Во время самоизоляции это будет интересным занятием для проверки вашей удачи.

Дартс

Правила игры можно изменять, придумывать новые и дополнять основу. Всего есть несколько видов соревнований, в которых одно остаётся неизменным: попадание в цель с помощью дротиков. Инструменты для метания могут быть разные. Специально для детей были созданы дротики на липучках, без острых концов.

Проще всего привести стандартные правила. Игроки должны набрать наибольшее количество баллов за определённое число бросков. Таких ходов может быть от трёх и более. Больше всего очков даётся за попадание в яблочко — это наиболее узкий круг в самой середине мишени. Вы можете также поставить для себя цель: постепенно приближаться к середине. В таком случае игрок должен будет попасть в каждый круг поочерёдно. С первого раза может не получиться, но со временем вы разовьёте свою точность.

Таро

Досуг дома может быть необычным благодаря использованию эзотерических инструментов. Создать мистическую обстановку поможет колода таро. Многие люди считают, что с помощью этих карт легко предугадать будущее человека или группы людей. Для агностиков такое занятие станет развлечением на весь вечер. Вы сможете придумать себе свои прошлые жизни и многое другое. Есть колоды с разным дизайном. Благодаря этому досуг будет не только интересным, но и эстетически приятным. Многие таро привлекают своей красотой и необычностью. Каждую из картинок хочется рассматривать и анализировать.





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