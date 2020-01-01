Елена Синица За год в Пермском крае объём выдачи микрозаймов вырос на 12% Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году краевые микрофинансовые организации (МФО) выдали займы на общую сумму в 1,5 млрд руб. В сравнении с 2019 годом объём выдачи микрозаймов вырос на 12%. Об этом сообщает Пермское отделение Уральского ГУ Банка России.

Отмечается, что объём микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, увеличился вдвое. В это же время объём микрозаймам гражданам снизился на 38%.

Общее количество действующих договоров микрозайма в МФО Пермского края выросло на 6%. По итогам года, их количество составило порядка 23 тыс. Сокращение произошло в сегменте займов населению (в том числе краткосрочных микрозаймов «до зарплаты»), договоры по которым были заключены в офисах микрокредитных компаний. Однако увеличилось количество микрозаймов, оформленных жителями Прикамья онлайн. Наравне с этим на 11% возросло количество договоров с объектами малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2020 года, 79% совокупного портфеля МФО пришлось на займы, выданные предпринимателям, ещё 21% — на микрозаймы гражданам.

«Одной из важных тенденций прошлого года на рынке микрокредитования стала переориентация МФО на финансирование малого и среднего бизнеса. Чтобы поддержать предпринимателей, нуждающихся в средствах для компенсации снизившейся выручки и кассовых разрывов, микрокредитные компании оперативно разработали специальные программы и существенно увеличили объём выдаваемых займов. На снижение объёма займов физическим лицам повлияли более жёсткая риск-политика МФО и взвешенный подход к выбору заёмщиков», — отметил Алексей Моночков, управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России.

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