Наталья Рослякова: «Открытый диалог создаёт хороший задел для создания программы развития системы образования» Поделиться Поделиться Твитнуть

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина началась детальная актуализация Стратегии развития Перми. Состоявшийся круглый стол по вопросам сферы образования — первый из предстоящего цикла обсуждений по различным социально-значимым направлениям, сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

В планах ещё шесть круглых столов по темам: благоустройство, медицина, культура и спорт, социальная защищённость, гражданское общество.

В работе круглого стола по образованию приняли участие глава города Перми Алексей Дёмкин, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, депутаты Пермской городской думы Олег Бурдин, Василий Кузнецов, Наталья Рослякова, представители администрации Перми, родительской общественности, ректоры пермских вузов, директора школ, учащиеся.

«Повышение качества образования — это приоритетное направление деятельности администрации Перми. Порядка 60% доходов бюджета направляется на образование. На прошлой неделе мы открыли новое здание детского сада «Симфония» на ул. Байкальской, в ближайшее время планируем открыть ещё три новых здания дошкольных учреждений. Мы будем и дальше стараться наращивать темпы строительства детских садов, в них предусматриваются и ясельные группы. Также ведётся строительство четырёх корпусов школ, определяем подходящие земельные участки для строительства ещё пяти школ с участием концессионера. Задачи понятны, и мы будем достигать этих результатов», — подчеркнул Алексей Дёмкин.

Раиса Кассина рассказала о планах по открытию новых «Точек роста», работе «Кванториума», центра цифрового образования «It-куб», «Академии первых». Также министр образования и науки Пермского края доложила о поставке современного оборудования в 2021 году в 33 школы города за счёт средств федерального бюджета.

Депутат Олег Бурдин отметил, что сейчас строится много образовательных учреждений, они соответствуют всем современным требованиям. Но есть учреждения, которые построены в прошлом веке, их трудно приспособить к современным условиям, поэтому вопрос их оснащения стоит особенно остро.

Также стороны обсудили строительство школьных, межшкольных стадионов, спортивных залов.

Депутат Василий Кузнецов, руководитель регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта, подчеркнул, что тема школьного спорта приобретает новое звучание. Он предложил сотрудничество в области организации и разработки физкультминуток, физкультурных пауз и других типов активности.

«Здесь сегодня были озвучены интересные проекты, которые у нас возникают в части реализации национального проекта по образованию. Мне понравилось, что получился такой открытый диалог. Думаю, это хороший задел для написания программы дальнейшего развития нашей системы образования», — отметила депутат Наталья Рослякова.

Актуализация Стратегии развития Перми на ближайшие годы должна быть завершена в мае этого года.

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