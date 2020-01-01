Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 23 территориях Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам исследований Роспотребнадзора, за сутки новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 23 территориях региона.

В Перми COVID-19 выявлен у 42 жителей. В Кизеле — у 18 человек. В Чайковском — у 9.

В Уинском городском округе обнаружено 7 инфицированных, в Чусовском городском округе и Губахе — по 5, в Березниках — 4. В Пермском муниципальном районе, Карагайском муниципальном округе, в Верещагинском, Краснокамском и Осинском городских округах выявлено по 3 жителя с COVID-19.

Всего в Прикамье выявлено 51 131 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.





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