Мария Сыропятова Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Перми в Ереван Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Nordwind Airlines 4 апреля запускает прямые рейсы из Перми в Ереван. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта. Перелёты будут осуществляться раз в неделю, по воскресеньям, на воздушных судах Boeing-737.

Вылет из Перми — в 06:00, прибытие в столицу Армении — в 08:20. Обратный вылет в Пермь — в 09:45, прилёт — в 14:00. Время в пути составит 3 часа 20 мин. Стоимость билетов — от 5542 руб.

Напомним, что в летнем расписании пермского аэропорта уже есть рейсы авиакомпании Nordwind Airlines в Стамбул по четвергам. В турецкую Анталию ежедневные перелёты запускают Nordwind Airlines, Red Wings и Авиакомпания ROYAL Flight. Международную программу пермского аэропорта этим летом дополнят рейсы в киргизские города Бишкек и Ош.

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