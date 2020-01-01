Елена Синица В Прикамье объявлено штормовое предупреждение 31 марта ожидаются порывы ветра до 20 м/с Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 31 марта в Пермском крае ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве предупредили о возможных падениях конструкций и деревьев, обрывах проводов, увеличении числа ДТП. В связи с этим не рекомендуется находиться возле деревьев, конструкций, линий электропередачи, а также парковать транспортные средства рядом с ними. Помимо этого, при подобной угрозе не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; а также подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

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