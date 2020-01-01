Елена Синица В Пермский край поступило 3000 комплектов вакцины от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье доставлена новая партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19. По данным минздрава, в край поступило 3000 комплектов препарата. Они уже распределены в краевые медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Всего за период массовой вакцинации в край поступило 93 462 комплекта «Cпутника V».

По данным на 30 марта, всего в Пермском крае привито порядка 80 тыс. человек, из них около 57 тыс. полностью завершили курс иммунизации.

Сейчас массовую вакцинацию проводят в 53 учреждениях, подведомственных региональному минздраву, а также в ряде частных клиник.

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