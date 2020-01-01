Елена Синица За сутки в Прикамье заболели коронавирусом 118 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора на 30 марта, в Пермском крае выявлено за сутки 118 случаев заражения коронавирусом. 46 человек проходят лечение в больницах, 72 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе заболевших — 61 пациент мужского пола, 57 — женского, а также 7 детей.

Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 10 человек, от 30 до 49 лет — 34 человека, 35 в возрасте 50–64 и 32 человека старше 65 лет.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в крае вылечились 197 человек, умерли восемь.

Общее число инфицированных в крае достигло 51 131 человек.

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