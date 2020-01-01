Елена Синица Пермская прокуратура требует признать незаконным право собственности на береговую линию реки Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдения требований водного и земельного законодательства в пределах береговой полосы р. Качки Воткинского водохранилища. По итогам проверки было установлено, что в Усть-Качкинском сельском поселении более 20 участков были сформированы без учёта их нахождения в береговой полосе водного объекта общего пользования, а также без согласования с органом местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

В связи с этим в суд был направлен иск об оспаривании границ одного из земельных участков. Прокуратура потребовала признать, что частная собственность не имеет права на береговую полосу р. Качки, и исключить из ЕГРН сведения о границах земельного участка в части его наложения на береговую полосу площадью 672 кв. м.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Однако на данный момент судебный акт ещё не вступил в законную силу.

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