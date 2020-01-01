Мария Сыропятова В Пермском крае сменился руководитель центра гигиены и эпидемиологии Поделиться Поделиться Твитнуть

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края» возглавил Виталий Андреев. Приказ о назначении 24 марта 2021 года подписала глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Летом 2020 года по собственному желанию учреждение покинул бывший руководитель Виктор Хорошавин. Его обязанности временно исполнял заместитель по обеспечению надзорной и лабораторной деятельности Борис Козлов.

Виталий Андреев окончил Пермский государственный медицинский институт в 1984 году по специальности «гигиена, санитария, эпидемиология». Затем работал врачом, заведующим санитарно-карантинным пунктом, заместителем главного врача ГУ «Камский зональный центр госсанэпиднадзора на транспорте». С 2007 по 2011 год возглавлял отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. С 2017 по 2021 год — начальник центрального территориального отдела управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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