По факту гибели на пожаре трёх человек заведено уголовное дело
ЧП произошло в селе Барда Пермского края
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Сообщение о пожаре в жилом частном доме в с. Барда Пермского края поступило в дежурно-диспетчерскую службу «01» в 23 часа 24 минуты 29 марта, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
К моменту прибытия пожарных подразделений дом и надворные постройки на площади более 200 кв. м были охвачены огнем. Во время тушения пожара в жилой части дома нашли троих погибших: женщину 1988 года рождения и двоих детей 4 и 8 лет.
Следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время на месте происшествия работает группа следователей-криминалистов. Следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.
Расследование дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.
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