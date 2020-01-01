Прикамье первым в России провело электронные торги вторичным сырьём Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский край первым в стране запустил электронные торги вторичным сырьём. Пилотные торги прошли 26 и 29 марта на федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг», которая является дочерней организацией Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Торги реализованы по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Безусловно, мы видим потенциал для биржевой торговли в сфере реализации вторичных материалов и в создании производственных площадок по переработке отходов. Реализация вторичной продукции через торги позволит выстроить эффективные цепочки переработки полезных фракций отходов и обеспечить рынками сбыта предприятия-переработчики. Это очередной шаг по созданию современной системы переработки отходов.

На первых торгах продавцом на бирже выступила компания «Буматика». Компания выставила на онлайн-торги два наименования вторичных материальных ресурсов — макулатуру и вторичный полиэтилентерефталат брикетированный. Оба лота нашли своих покупателей.

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