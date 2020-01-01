Антон Клепиков возглавил проектный офис «Пермь-300» Бывший вице-премьер сменил на этом посту депутата Заксобрания Илью Шулькина Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти сменили руководителя проектного офиса «Пермь-300», сообщает «Коммерсант-Прикамье». На эту должность назначен бывший вице-премьер правительства Пермского края по вопросам образования, культуры, туризма и спорта Антон Клепиков. Ранее пост занимал депутат Заксобрания Илья Шулькин.

Проектный офис «Пермь-300» был создан в конце 2018 года на базе представительства Пермского края в Москве и координировал работу городских, краевых и федеральных властей по подготовке 300-летия города.

Эксперты издания считают, что это назначение говорит о готовности губернатора Дмитрия Махонина сохранить компетентные кадры из предыдущего состава кабмина. Антон Клепиков покинул пост в правительстве в 2020 году. Вместе с тем специалисты отмечают, что проектный офис выполняет скорее представительские функции, а реальные полномочия и ресурсы по подготовке к юбилею сосредоточены в министерствах.





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