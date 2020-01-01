Инаугурация главы Перми пройдёт по «антиковидным» правилам Трансляция церемонии из пермского ТЮЗа начнётся в полдень Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

30 марта состоится торжественная церемония официального вступления в должность главы Перми Алексея Дёмкина. Инаугурация пройдёт в театре юного зрителя с соблюдением всех «антиковидных» требований Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе городской администрации. Начнётся церемония в 12:00.

Прямая трансляция мероприятия будет идти в эфире телеканала «Россия 24», а также на официальном сайте администрации Перми и в группе городской администрации «Пермь первая» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, главой Перми временно исполняющего эти полномочия с декабря 2020 года Алексея Дёмкина депутаты Пермской городской думы выбрали на пленарном заседании 23 марта. За него проголосовали 28 человек.

За его конкурента, председателя совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуарда Хайруллина, отдали голоса трое депутатов.

Алексей Дёмкин в своей программе развития города выделил несколько ключевых приоритетов.

Так, ожидания жителей в части благоустройства он сформулировал тезисом «чисто, комфортно и безопасно». Дёмкин считает, что в каждом микрорайоне должен быть свой, пусть небольшой, сквер.

Ключевые направления в дорожной сфере — строительство ул. Крисанова и расширение ул. Плеханова.

В сфере культуры — масштабная реконструкция ДК молодёжи и ТЮЗа к юбилею города.

Отдельно он отметил, как важно соблюдать баланс нового и старого.

«Если город будет комфортным, это даст возможность легко перемещаться и получать удовольствие от эстетики мест, зданий, даст возможность общаться, заниматься спортом, — отметил Алексей Дёмкин. — В такой город неизбежно придут инвестиции и талантливые кадры. Моя основная задача — собрать такую команду, которая, заглядывая в будущее, будет строить комфортное настоящее».













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