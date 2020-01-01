Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 19 территориях края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 19 территориях Пермского края. Таковы данные исследований Роспотребнадзора.

48 случаев заболевания выявлено в Перми, 20 — в Чернушинском городском округе, 10 — в Губахе.

В Березниках коронавирусом заболели 6 человек, в Лысьвенском городском округе — 5. По 4 жителя с COVID-19 выявлено в Чусовском и Октябрьском городских округах. В Кизеле и Кунгуре зарегистрировано ещё по 3 подтверждённых случая коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии во всех территориях Прикамья выявлено 51 013 заболевших.

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