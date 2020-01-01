На плотине Камской ГЭС начинается ремонт дороги Работы по текущему ремонту стартовали во всех районах города Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во всех районах Перми начался ремонт дорог литым асфальтобетоном, сообщили в пермской мэрии. Материал позволяет улучшать качество дорожного покрытия в условиях перехода температур через ноль и высокой влажности.

Так, с помощью литого асфальта в Индустриальном районе подрядная организация устранила выбоины общей площадью 15 кв. м на улице Промышленной. В Кировском районе ремонт проведён на улицах Ласьвинской, Химградской, Адмирала Ушакова, на перекрёстке улиц Маршала Рыбалко и Сысольской (общая площадь — 46 кв. м). В Свердловском районе литым асфальтом отремонтировано 130 кв. м дорожного полотна, и ещё 208 кв. м — горячим асфальтобетоном.

29 марта в Орджоникидзевском районе начнётся ремонт литым асфальтом на плотине Камской ГЭС. Это проблемный участок, на состояние которого поступает большое количество обращений от жителей, подчеркнули в мэрии, поэтому работы в районе стартуют именно отсюда.

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