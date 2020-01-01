Елена Синица Краевые власти ведут переговоры по открытию в Перми дизайн-студии IKEA Поделиться Поделиться Твитнуть

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Власти Пермского края продолжают вести переговоры по открытию IKEA. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин в интервью порталу 59.ru.

«На данный момент компания говорит, что у неё вообще нет планов по открытию больших торговых центров на территории не Москвы и Санкт-Петербурга», — поясняет Соснин.

По словам министра, сейчас обсуждается вопрос об открытии в Перми дизайн-студии IKEA, однако каких-либо договорённостей пока нет. Такой формат подразумевает, что жители Прикамья могут приехать, ознакомиться с каталогами, заказать товары, которые уже доставят им домой из магазина в Екатеринбурге.

«Надо понимать, что шведы консервативны и процесс принятия решения может быть длительным. Но если решение примут, это будет всерьёз и надолго. Мы приложим для этого все усилия», — отметил Эдуард Соснин.

Напомним, ранее минэкономразвития Пермского края вело переговоры с руководством торговой сети IKEA о возможном открытии магазина шведского бренда в формате IKEA Сити. В качестве площадок предложены строящиеся торговые центры — ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162) и МФЦ «Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а).

В 2015 году было объявлено о планах разместить IKEA в микрорайоне Ива к 2020 году. Но споры из-за земельного участка привели к тому, что IKEA вообще отказалась от планов строительства в Перми.

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