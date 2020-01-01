Власти Прикамья начали переговоры с руководством IKEA о размещении магазина в двух строящихся ТЦ На выбор предложены площадки ТРЦ «Планета» и МФЦ «Эспланада» Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Минэкономразвития Пермского края возобновило переговоры с руководством торговой сети IKEA о возможном открытии магазина шведского бренда в формате IKEA Сити (более компактный формат, чем традиционные мегамоллы) в Перми.Об этом сообщает ВЕТТА.

В качестве площадок предложены строящиеся торговые центры — ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162) и МФЦ «Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а).

ТРЦ «Планета», по планам, должен открыться в первом квартале 2021 года, первая очередь МФЦ «Эспланада» — в конце 2021 года.

Напомним, ещё в 2015 году было объявлено о планах разместить IKEA в микрорайоне Ива к 2020 году. Но споры из-за земельного участка привели к тому, что IKEA вообще отказалась от планов строительства в Перми.

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