В Перми прошёл круглый стол по вопросам развития образования Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми прошёл круглый стол по вопросам развития отрасли образования. Это один из запланированных краевыми и городскими властями круглых столов с представителями общественности и экспертов из разных отраслей, сообщают в администрации Перми.

В работе круглого стола по образованию приняли участие мэр Перми Алексей Дёмкин, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, представители администрации Перми, депутатского корпуса, родительской общественности, ректоры пермских вузов, директора школ, учащиеся.

— Повышение качества образования — это приоритетное направление деятельности администрации Перми. Порядка 60% доходов бюджета направляется на образование. На прошлой неделе мы открыли новое здание детского сада «Симфония» на ул. Байкальской, в ближайшее время планируем открыть ещё три новых здания дошкольных учреждений. Мы будем и дальше стараться наращивать темпы строительства детских садов, в них предусматриваются и ясельные группы. Также ведётся строительство четырёх корпусов школ, определяем подходящие земельные участки для строительства ещё пяти школ с участием концессионера. Задачи понятны, и мы будем достигать этих результатов, — подчеркнул Алексей Дёмкин.

Раиса Кассина рассказала о работе и планах по открытию новых «Точек роста», работе «Кванториума», центра цифрового образования «It-куб», «Академии первых». Также министр образования и науки Пермского края доложила о поставке современного оборудования в 2021 году в 33 школы города за счёт средств федерального бюджета.

— Пермский край занимает девятое место по качеству образования в стране, при этом нам есть куда стремиться, — сказала Раиса Кассина.

Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева озвучила четыре приоритетных вопроса для развития отрасли образования города. Первый их них — предоставление мест в дошкольных учреждениях детям ясельного возраста. За счёт строительства новых зданий за последние шесть лет в городе создано порядка 12 тыс. мест в детских садах. Также оказывается поддержка для развития частой сети дошкольных учреждений. Например, в 2020 году за счёт средств национального проекта «Демография» было создано 93 места в яслях-спутниках для детей до трёх лет. Кроме того, департамент развивает альтернативные формы предоставления услуги дошкольного образования.

По её словам, важной задачей становится организация доступного и качественного индивидуального образовательного маршрута в школах. Сейчас 100% старшеклассников обучаются по индивидуальному плану, есть задача организовать такое обучение и с начальной школы. Также важно обеспечить детям качественное образование рядом с домом, независимо от расположения и статуса школы.

Также эксперты подняли вопрос содержания имущественного комплекса существующих учреждений образования, безопасности детей, общественного контроля за организацией горячего питания для школьников, работы школьных карт, сетевого взаимодействия образовательных организаций.

Отдельно Алексей Дёмкин озвучил вопрос мотивации талантливых выпускников для обучения в пермских вузах и построения карьеры в Перми и Пермском крае.

— Об успехах пермского образования знают за пределами города. Подготовка детей в детских садах и школах у нас на хорошем уровне, дети из Перми легко поступают в вузы других городов. Мы хотим, чтобы они оставались у нас. Задача — совместными усилиями прийти к тому, чтобы дети получали образование в Пермском крае и находили себя в профессии в Перми и регионе, — подчеркнул Алексей Дёмкин.

Присутствовавшие пришли к мнению, что диалог в формате открытых обсуждений необходимо продолжать.

— Проведение круглых столов — это положительная практика, надеюсь, она станет системной. Родители имеют возможность напрямую высказать своё мнение и быть услышанными, — отметила представительница родительской общественности Ирина Нечаева.

Прозвучавшие в ходе работы стола предложения помогут актуализировать стратегию развития Перми. Напомним, ранее актуализировать стратегию социально-экономического развития мэру города поручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Разработанный документ ляжет в основу стратегии развития всего Пермского края. В организации этой работы поможет проведение круглых столов с представителями разных отраслей, в ходе которых планируется получить срез мнений общественности.

Уже прошли экспертные сессии с промышленниками и представителями системы образования. Ещё планируется провести шесть круглых столов по темам: благоустройство, медицина, культура и спорт, социальная защищённость, гражданское общество.

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