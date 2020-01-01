В Прикамье потеплеет до +9 градусов, будет много осадков Поделиться Поделиться Твитнуть

Синоптики проекта «Метеоролог и я» рассказали о погоде на предстоящей неделе в Пермском крае. Она ожидается неустойчивой.

Под влиянием антициклона начало недели будет сухим, однако к концу её в регионе возобновятся осадки. В среднем температура воздуха ожидается на 1,0° выше нормы. Суммарное количество осадков может составить 1,5–2 недельные нормы.

В понедельник и вторник в дневные часы воздух будет прогреваться до +7°...+ 9°. Осадки возможны лишь в отдельных районах.

К среде характер погоды изменится: на регион начнёт оказывать влияние обширный циклон, который принесёт с собой обильные осадки в виде дождя днём и мокрого снега ночью. Такая погода продержится до пятницы. Максимальная температура днём — от двух до семи градусов выше ноля.





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