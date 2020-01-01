В Перми на 3% подорожала вторичная недвижимость Средняя цена выросла до 70,1 тыс. руб. за квадратный метр Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: АО «ПЗСП»

В компании «Этажи» заявили об уверенной динамике цен на вторичную недвижимость в Перми: за месяц в краевом центре квартиры подорожали на 3%, до 70,1 тыс. руб. за 1 кв. м.

В компании на основе данных из 18 городах присутствия среднюю стоимость вторичной недвижимости в стране оценивают в 68,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост за месяц составил 1,05%, за год — 7,8%.

По данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость квартир в стране сейчас составляет 65,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 20% больше, чем в 2020 году.

По информации ЦИАН, средняя стоимость "вторички" в 16 крупных российских городах в марте составила 88,76 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на негативную экономическую конъюнктуру и падению покупательской активности, цены на вторичное жильё продолжаю расти. Увеличение стоимости обеспечивает дефицит предложения.





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