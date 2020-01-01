За сутки коронавирус подтвержден у жителей 18 территорий Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у жителей 18 территорий Пермского края.

В Перми COVID-19 заболели 76 пациентов, в Пермском районе — 11, в Березниках — 6, в Карагайском МО — 5.

В Берёзовском и Кунгурском муниципальных округах обнаружено по 3 заболевших. По 2 человека инфицированы в Оханском, Суксунском и Ильинском городских округах.

Всего в Прикамье с начала пандемии Роспотребнадзором подтверждено 50 893 случаев COVID-19.

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