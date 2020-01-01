Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек проходит лечение в больницах, 88 — амбулаторно.

Среди заражённых — 44 мужчины, 75 женщин и четверо детей. Большая часть заболевших (49 человек) — в возрасте от 50 до 64 лет, 28 человек — от 30 до 49 лет, 25 человек старше 65 лет, ещё 13 — от 15 до 29 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 50 893 человек.

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