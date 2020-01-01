Елена Лодыгина журналист За предыдущие сутки коронавирус выявлен ещё у восьми детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 121 новый случай заражения COVID-19: 18 человек проходят лечение в больницах, 103 — амбулаторно.

Среди новых заболевших насчитывается 46 мужчин, 75 женщин и восемь детей. 14 человек — в возрасте от 15 до 29 лет, 31 человек — от 30 до 49 лет, 37 — от 50 до 64 ле, и 31 человек — старше 65 лет.

Общее число инфицированных регионе достигло 50 774 человек.

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