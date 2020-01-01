Григорий Серёдкин В полуфинале еврокубка «Парма» встретится с израильским клубом Матч состоится 23 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» узнал соперника по полуфиналу Кубка ФИБА Европа. В очной встрече команда Казиса Максвитиса встретится с израильским клубом «Ирони Нес-Циона». Накануне израильтяне обыграли греческий «Ираклис» со счётом 105:80.

Напомним, с 23 по 25 марта «Парма» успешно выступила в плей-офф еврокубка и вышла в «Финал четырёх». В матче 1/8 финала пермяки разгромили болгарский клуб «Рилски Спортист» (90:61), а в четвертьфинале победили ещё одну болгарскую команду — ботевградский «Балкан» (84:62).

Место проведения «Финала четырёх» (0+) представители ФИБА сообщат позднее. Во второй паре полуфиналистов сыграют польский клуб «Острув-Велькопольски» и румынская «Орадя».

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