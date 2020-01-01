Елена Лодыгина журналист В Прикамье подрядчика обвиняют в мошенничестве при благоустройстве детского парка Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный отдел Лысьвы Следственного комитета РФ по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении директора компании, которая в рамках муниципального контракта занималась благоустройством детского парка в Лысьве.

По версии следствия, в рамках контракта работы были выполнены не в полном объёме, ущерб оценён на сумму больше 1 млн руб. В отношении директора компании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

В ходе расследования дела ущерб был возмещён в полном объёме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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