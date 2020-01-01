Елена Лодыгина журналист В Пермский край поступила новая партия вакцины от коронавируса Вакцина доступна в 53 медучреждениях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край поставлена новая партия вакцины «Спутник V» — 14,1 тыс. комплектов.

Массовая вакцинация проводится в 53 медицинских учреждениях, в том числе в частных: ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь» и ООО МК «УралМед» и других. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края.

Напомним, всего за весь период вакцинации в регион поступило 90 462 комплекта «Cпутника V». Первым компонентом привиты 74 022 жителя. Полностью завершили курс иммунизации 53 360 человек. Как отмечают в минздраве, наиболее активно проходят вакцинацию граждане в возрасте 60 лет и старше.





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