«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» снизил розничные цены на бензин на АЗС Прикамья Предупреждение Пермского УФАС исполнено Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В официальном письме Пермскому УФАС России ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» сообщило о снижении розничных цен на автомобильные бензины до общего уровня, об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, УФАС выявило в деятельности компании признаки нарушения Закона о защите конкуренции. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» проводило на ряде АЗС маркетинговое исследование на предмет эластичности спроса, в рамках которого были установлены разные цены на топливо. Так, на четырёх АЗС цена была выше общего уровня по краю на 50–90 копеек за литр, ещё на восьми станциях цена была выше общего уровня в дневное время и ниже в ночное.

Как пояснили в УФАС, Закон о защите конкуренции запрещает хозсубъектам, занимающим доминирующее положение на рынке, необоснованно устанавливать различные цены на один и тот же товар. А маркетинговое исследование можно проводить и без повышения розничных цен на бензин, например, с помощью социологических опросов.

Компании было выдано предупреждение о необходимости снизить розничные цены на автомобильные бензины до общего уровня в регионе.

Предупреждение Пермского УФАС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» исполнило в полном объёме и в установленный срок.

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