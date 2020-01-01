Елена Лодыгина журналист Пермское УФАС вынесло предупреждение «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту» за повышение цен на бензин Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жалобы на повышение цен на бензин и топливо на АЗС, принадлежащих ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», поступили в Пермское УФАС в январе — марте 2021 года, в связи с чем антимонопольщики организовали соответствующую проверку.

По словам заместителя начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС Дмитрия Шилова, в ходе проверки выяснилось, что все автозаправки «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» делятся на четыре категории, несмотря на то что в большинстве АЗС действует общий уровень цен на бензин и топливо. Так, АИ-92 стоит 45,15 руб. за литр, АИ-95 — 48,67 руб., ЭКТО Plus — 48,97 руб., и ЭКТО 100 — 55,35 руб.

Вторая категория — это автоматические АЗС, которые за счёт автоматизации процессов и сокращения персонала сократили себестоимость розничной реализации моторного топлива. На этих автозаправках цена на бензин и дизель ниже общего уровня примерно на 50 копеек за литр. Как пояснили в антимонопольном ведомстве, автоматических АЗС в регионе всего девять.

Так называемая третья категория АЗС (по одной автозаправке в Чернушке, Кудымкаре и Кунгурском районе), на которых цена установлена на уровне выше общего уровня цен на 90 коп. за литр за АИ-92, на 50 коп. — за АИ-95 и ЭКТО Plus.

Четвёртая категория АЗС — это девять автозаправок в разных городах региона, включая одну АЗС в Перми. Здесь уровень цен зависит от времени суток. С 6:00 и до 22:00 цена выше, чем общий уровень цен, на 50–90 коп. за литр, как и на АЗС третьей категории. А ночью цена ниже на 10 коп. за литр, чем общий уровень цен. Установление таких цен на автозаправках третьей и четвёртой категорий, по словам Дмитрия Шилова, производитель объясняет проводящимся маркетинговым исследованием на предмет эластичности спроса.

В УФАС напоминают, что по п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции производитель вправе устанавливать такие цены при наличии обстоятельств, не зависящих от воли продавца, либо при изменении технологии, которая приводит к сокращению или увеличению затрат. Поэтому на АЗС третьей и четвёртой категорий были выявлены признаки нарушений.

«Антимонопольный орган ни в коем случае не выступает против проведения маркетинговых исследований, но мы полагаем, что такие исследования не должны проводиться за счёт ущемления интересов потребителей и тем более проводиться за их счёт. Если «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» хочет оценить эластичность спроса на моторное топливо в целом как на товарную группу, у него есть достаточно исторических данных для этого, так как эластичность цен мы наблюдаем регулярно. Но если же компания хочет оценить эластичность спроса в целом по продаже или по времени суток, то потребительские предпочтения могут быть изучены путём социологических исследований, проведения соцопросов, анкетирований, и для этого не требуется фактически повышать розничную цену, что позволяет получить дополнительную прибыль при неизменности затрат», — считает Дмитрий Шилов.

По итогам проверки Пермское УФАС выдало «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту» предупреждение о прекращении нарушений п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции путём снижения цен на АЗС до общего уровня цен и снижения цен на четвёртой категории днём до общего уровня. Срок исполнения предупреждения — 10 дней, ещё три дня даны на предоставление подтверждения исправления нарушений. Если компания не устранит нарушения, УФАС возбудит антимонопольное дело о нарушении законодательства, и в случае вынесения обвинительного заключения компании грозит административный штраф от 300 тыс. до 1 млн руб.





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