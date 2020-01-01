В Мотовилихинском районе пресекли незаконную добычу грунта в водоохранной зоне Камы Эти действия могли нарушить русло реки и привести к подтоплению Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалистами администрации Мотовилихинского района Перми выявлен факт добычи песчано-грунтовой смеси в месте впадения реки Язовой в Каму, сообщили в пресс-службе мэрии.

Чиновники совместно с представителями Росприроднадзора, министерства природных ресурсов, прокуратуры и полиции выехали на место происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба. Ведь подобные работы вполне могли привести к подтоплению из-за нарушения русла реки.

В ходе расследования удалось установить злоумышленников, занимающихся незаконной деятельностью. Представителями ведомств составлены акты обследования, зафиксированы лица, ведущие добычу песчано-грунтовой смеси.

Сейчас Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку предоставленных материалов.









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