Елена Лодыгина журналист Пермские власти оценили установку сцены на время празднования Дня Победы в 1,3 млн руб. Сцену установят у Театра-Театра Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Агентство социокультурных проектов Перми объявило открытый конкурс на установку сценического комплекса на период организации и проведения культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы. Начальная — максимальная — цена контракта составила 1,303 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, размеры сценического комплекса составят: ширина — 39,33 м, глубина — 20,70 м, высота — 12,4 м. Расположен он будет не менее чем на 10 м от нижней ступени Театра-Театра и установлен на площади перед театром строго по центру. Комплекс должен быть обеспечен световым оборудованием.

макет сцены на 9 мая 2021 года

Центральный светодиодный экран будет установлен на задней стене сценического комплекса. Также у сцены будут установлены боковые светодиодные экраны. Подрядчик должен установить сценический комплекс в срок до 3 мая.

Конкурс был объявлен 25 марта, итоги будут подведены 14 апреля.

Напомним, в этом году для проведения Парада Победы была выбрана другая площадка — ул. Ленина, так как Октябрьская площадь закрыта на реконструкцию.





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