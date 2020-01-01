Парад Победы в Перми пройдёт 9 мая по ул. Ленина Октябрьская площадь закрыта на реконструкцию Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году для проведения Парада Победы в Перми выбрана другая площадка. Он состоится на ул. Ленина. Октябрьская площадь будет закрыта на реконструкцию. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По словам собеседника издания в мэрии, обсуждалась также возможность провести парад на ул. Сибирской, однако от этого варианта отказались.

Напомним, в прошлом году Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в Перми не проводились из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Нынче власти готовятся провести парад в традиционном формате. Уже объявлено несколько закупок, связанных с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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