Елена Лодыгина журналист Праздничное оформление Перми к Дню Победы и Дню города власти оценили в 1,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Агентство социокультурных проектов Перми объявило открытый конкурс на услуги по транспортировке, монтажу и демонтажу элементов праздничного оформления города к 76-й годовщине празднования Дня Победы. Стоимость услуг составила 1,796 млн руб.

Подрядчик должен в срок до 30 апреля 2021 года оформить город к празднованию Дня Победы. Для этого он должен установить несколько конструкций из флагов (24 «Салюта» и 12 малых «Салютов», 13 конструкций «Победа», три конструкции «Вымпел 1» и три конструкции «Вымпел 2»), а также две объёмные звезды с цифрой 76, украшенные георгиевскими лентами, и две консоли.

Все объекты, установленные к Дню Победы, должны быть демонтированы до 25 мая 2021 года.

Праздничное оформление Перми к Дню города должно быть завершено к 1 июня 2021 года. Подрядчик должен украсить город баннерными полотнами белого, синего и красного цветов, а также флагами. И выполнить демонтаж объектов праздничного оформления в срок до 15 июля 2021 года.

Заявки на конкурс принимаются до 3 апреля. Итоги аукциона будут подведены 6 апреля.

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