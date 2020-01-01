Сдавать экзамен на права начнут по-новому Правила сдачи вождения изменятся с 1 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на водительские права. Из трёх видов испытаний останутся два. Претендентам больше не придётся отдельно сдавать «площадку» в ГИБДД. Проверять готовность будущих водителей будут только в условиях реального дорожного движения. Теоретическая часть экзамена останется без изменений.

Нововведение затронет тех, кто собирается водить легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Экзамен для мотоциклистов будет проходить по-прежнему — с площадкой.

Согласно новым правилам корректируется система оценки практических действий кандидатов в водители.

С 17 до 15 сокращён список грубых ошибок, после которых экзаменатор мог сразу остановить испытание. При этом отправиться на пересдачу теперь можно будет за разговор по телефону или не пристёгнутый ремень безопасности — раньше эти нарушения в число грубых не входили.

Для получения положительной оценки, как и прежде, необходимо набрать менее пяти штрафных баллов.

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