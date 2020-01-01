58% жителей Пермского края считают себя счастливыми Для 45% счастье — в труде Поделиться Поделиться Твитнуть

Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос соискателей из Прикамья и выяснила, считают ли они себя счастливыми людьми и какую роль в этом играет работа.

Счастливыми людьми назвали себя 58% опрошенных жителей Прикамья. Несчастными себя ощущают 33%. Счастливых в крае оказалось меньше, чем в среднем по России. В стране в целом счастливыми себя назвали 64% респондентов, а несчастливыми — 29%.

Счастливых людей больше среди представителей сфер спорта и красоты, добычи сырья, а также безопасности, а несчастливых — среди работников банков и в автобизнесе.

45% жителей Пермского края отмечают, что счастливыми их делает работа, — это третье место среди регионов страны (впереди — Республика Крым и Тюменская область). Остальные (54% опрошенных) признали, что их работа не приносит им счастья. Первых больше в сфере науки и образования, вторых — в сфере безопасности.

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