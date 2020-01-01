Пушкинскую баню в Перми ждёт реконструкция Объект должен стать многофункциональным оздоровительным центром Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми планирует провести реконструкцию здания Пушкинской бани на ул. Пушкина, 64 и создать здесь многопрофильный оздоровительный комплекс, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Планируется проводить реконструкцию, передав объект в концессию. Концессионера обяжут сохранить «банное направление» и построить бассейн и комплекс, где будут оказывать медицинские услуги. Мэрия над передачей объекта в концессию работает вместе с Агентством инвестиционного развития Пермского края. Параметры проекта реконструкции не уточняются. Возможно, для его реализации потребуется строительство нового здания.

Эксперты считают, что муниципальная собственность будет интересна концессионеру лишь при увеличении коммерческих площадей и спектра услуг.

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