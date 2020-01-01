Григорий Серёдкин «Парма» вышла в полуфинал Кубка ФИБА Европа Пермяки продолжают победное шествие в еврокубке Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» в четвертьфинале Кубка ФИБА Европа уверенно обыграл болгарский «Балкан». Матч состоялся в Ботевграде (Болгария) и завершился со счётом 84:62.

Как и в игре 1/8 финала, пермяки доминировали практически весь матч. Самым результативным игроком встречи стал литовский защитник пермского клуба Адас Юшкявичус. В его активе 18 набранных очков.



Напомним, ранее «Парма» в 1/8 финала еврокубка уверено обыграла другой болгарский клуб — «Рилски Спортист» (90:61).



Соперником «Пармы» в полуфинале станет победитель пары «Ирони» (Израиль) — «Ираклис» (Греция).



А сами матчи «Финала четырёх» Кубка ФИБА Европа пройдут с 23 по 25 апреля (0+).



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