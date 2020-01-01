Антициклон принёс в Пермский край потепление до +11 градусов С субботы начнется кратковременное похолодание Поделиться Поделиться Твитнуть

25 марта на территории края наблюдалось значительное повышение температуры. Тёплые воздушные массы пришли в регион из Скандинавии.



Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, выше всего температура воздуха поднялась на северо-западе Прикамья: в Гайнах до +11,4° и в Кочево до +10,9°. В Кудымкаре воздух прогрелся до +9,9°.



Уже с 26 марта потепление сменится постепенным понижением температуры, которое продолжится в выходные. Но, так как похолодание будет происходить на фоне малооблачной погоды, дневная температура, за исключением восточных районов края, останется положительной.



В пятницу максимальная температура в Прикамье +4°…+8°, в Перми +5°…+7°.

В субботу температура воздуха ночью составит 0°…-5°, днём при северном ветре +2°…+6°, а в Перми до +3°…+5°.

Самой холодной в уикенд будет ночь на воскресенье — до -10°.

В начале следующей недели, предварительно, можно ожидать новое повышение температуры воздуха.





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