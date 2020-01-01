За сутки коронавирусом заболели жители 29 территорий В лидерах по числу заболевших – Пермь, Березники, Осинский городской округ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам исследований Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели жители 29 территорий региона.



В Перми выявлено 38 человек с COVID-19, в Березниках — 12, третье место занимает Осинский городской округ с девятью заболевшими.



В Карагайском муниципальном округе коронавирус диагностирован у восьми прикамцев, в Пермском районе — у семи, в Соликамском городском округе — у пяти. По четыре подтверждённых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Кунгуре, Краснокамском и Красновишерском городских округах. В г. Чайковском, как и в Уинском муниципальном округе, зафиксировано три заболевших.



Всего в Пермском крае с начала пандемии выявлено 50 533 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.





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