В Пермском крае коронавирусом заболел ещё 121 житель
От COVID-19 cкончались два человека
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусной инфекцией заразился 121 человек. 25 из них госпитализированы, 96 лечатся амбулаторно.
За сутки от COVID-19 скончались два человека, общее количество погибших с начала пандемии — 1910.
В «ковидных» отделениях клиник сейчас находится 784 пациента, 48 из них — на аппаратах ИВЛ.
Двухкомпонентную вакцинацию от коронавируса, по данным на 25 марта, прошли 51 083 жителя Прикамья.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.