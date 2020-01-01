В Пермском крае коронавирусом заболел ещё 121 житель От COVID-19 cкончались два человека Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусной инфекцией заразился 121 человек. 25 из них госпитализированы, 96 лечатся амбулаторно.

За сутки от COVID-19 скончались два человека, общее количество погибших с начала пандемии — 1910.

В «ковидных» отделениях клиник сейчас находится 784 пациента, 48 из них — на аппаратах ИВЛ.

Двухкомпонентную вакцинацию от коронавируса, по данным на 25 марта, прошли 51 083 жителя Прикамья.

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