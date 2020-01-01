Александр Колчанов — первый участник праймериз по выборам в Пермскую городскую думу Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Колчанов

Константин Долгановский

Сегодня депутат гордумы Александр Колчанов подал заявление на участие в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу№12, от которого был избран ранее.

Колчанов стал первым участником праймериз «Единой России» по выборам в Пермскую городскую думу.

Напомним, накануне депутат краевого парламента Антон Удальёв первым подал заявление на участие в предварительном голосовании по своему одномандатному избирательному округу №17, от которого избирался.

Ранее на участие в праймериз по выборам в Государственную думу заявились действующие депутаты Игорь Шубин (по округу №58), Дмитрий Скриванов (по округу №60) и Алексей Бурнашов (по округу №59). Конкуренцию Бурнашову в округе составит депутат краевого парламента Роман Водянов.

Игорь Шубин и Дмитрий Скриванов прошли регистрацию.

Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.

Выборы в Госдуму состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года. Жители Перми также будут выбирать депутатов Законодательного собрания края и депутатов городской думы.

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