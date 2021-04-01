Врачи бывшей «девятки» обратились за помощью к губернатору Пермского края Они просят принять фиксированные «правила игры» при оплате медицинской помощи и решить кадровый дефицит Поделиться Поделиться Твитнуть

Коллектив городской клинической больницы им. Тверье написал открытое обращение губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Они просят обратить внимание на проблемы больницы, которые не решаются годами. За пять лет в больнице сменились пять главврачей, а проблема кадрового дефицита не решена до сих пор.

«Оклады и зарплаты сотрудников меньше, чем в других крупных больницах края. Врачи и медсёстры «бегут» из «девятки», не видя перспектив. Сегодня мы уже не можем обеспечить нормальную ежедневную плановую оперативную работу из-за нехватки медсестёр-анестезисток. Эти медсёстры уходят в другие больницы», — пишут врачи.

По их словам, усугубляется дефицит оснащения аппаратурой. На сегодняшний день медучреждение нуждается в медицинском оборудовании на 900 млн руб.

«Неоднократные попытки обращения к предыдущему руководству минздрава Пермского края за помощью в дооснащении родильного дома аппаратурой (дефицит порядка 300 млн) заканчивались лишь издевательскими формальными ответами в стиле «…у вас все нормально, работайте дальше…». Наше, пока ещё одно из лучших эндоскопических отделений края, вынуждено одалживать аппараты в других ЛПУ города. Оснащение больницы происходит в основном бывшей в употреблении или неиспользуемой аппаратурой из других ЛПУ края или дешёвым низкокачественным оборудованием», — пишут врачи.

Бывшая «девятка», по словам самих сотрудников, по факту превратилась в больницу «скорой помощи». В период второй волны пандемии коронавируса при шести закрытых отделениях стационар оказывал помощь большей части Перми и региона. При этом затраты на оказание экстренной помощи больше, чем плановой, но за лечение плановых больных по факту получается, что оплата выше. Как итог, ГКБ им. Тверье среди крупных больниц имеет самую низкую среднюю стоимость оплаты одного случая, притом что в 2021 году находится на втором месте по плану госпитализаций. И в то время, когда больницы-лидеры осваивают новые технологии, закупают новое оборудование, доля ВМП в ГКБ им. Тверье составляет 2%, что ниже, чем в краевой больнице им. Вагнера в Березниках, ГКБ им. Гринберга, ГКБ №4 и ПККБ.

Сотрудники ГКБ им. Тверье предлагают принять фиксированные «правила игры» хотя бы на один год, чтобы базовая ставка КСГ по круглосуточному стационару, которая на протяжении нескольких лет оставалась неизменной, в марте 2021 года коэффициент специфики не снижался с 0,96 до 0,8, что привело к сокращению расходов больницы на 17%.

Министерством здравоохранения Пермского края рассмотрено обращение коллектива ГБУЗ ПК «ГКБ им. Тверье» к губернатору Дмитрию Махонину и подготовлен ответ:

«По сводным данным о среднемесячной заработной плате отдельных категорий медицинского персонала в крупнейших клиниках краевого центра средняя заработная плата в ГКБ им. Тверье является одной из самых высоких за 2020 год. Эта тенденция сохраняется и в текущем году: за январь-февраль 2021 года средняя зарплата врачей составила 76 650 руб. в месяц, у среднего медперсонала — 45 101 руб., у младшего — 36 218 руб., что соответствует «дорожной карте». Для сравнения: заработная плата в государственных учреждениях Пермского края в первые два месяца 2021 года в среднем составила: у врачей — 67 728 руб., у среднего медперсонала — 35 808 руб., у младшего — 30 698 руб.

В части дефицита оснащения и отсутствия ремонтов, в 2020 году в рамках реализации подпрограммы 3 государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение», осуществлены: капитальный ремонт цокольного этажа операционного корпуса; замена оконных блоков в здании акушерского корпуса, монтаж системы вентиляции в здании нефрологического корпуса (комплекс зданий на ул. Бр. Игнатовых); текущий ремонт в здании по ул. Никулина, 10 для организации работ по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; текущий ремонт помещений терапевтического отделения (4 этаж) в здании стационара по ул. Подлесная, 6.

Также было приобретено оборудование, в том числе: насосы инфузионные в количестве 12 единиц, пульсоксиметры в количестве 22 единиц, аппарат ИВЛ, увлажнители кислорода в количестве 75 единиц, концентратор кислорода для организации работ по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На 2021 год планируется проведение капитального ремонта помещений на 1-м этаже хирургического корпуса с подвалом и техническим этажом под размещение компьютерного томографа, капитальный ремонт — замена лифтов в хирургическом корпусе; капитальный ремонт мягкой кровли акушерского корпуса — по ул. Братьев Игнатовых, 2. Планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт защитных сооружений гражданской обороны по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2.

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» на 2021 год для ГКБ им. М.А. Тверье предусмотрено приобретение 45 единиц медицинского оборудования.

ГКБ им. Тверье — единственное учреждение, которое с 2018 года не смогло полностью обеспечить переход ведения бухгалтерского учёта в части начисления заработной платы ЕИСУФХД (облачной бухгалтерии), тем самым поставив под угрозу реализацию и внедрение проекта единой информационной системы. Для того, чтобы перейти на работу в облачную бухгалтерию с 2021 года, работникам расчетной службы больницы им. Тверье приходилось начислять заработную плату в двух программах, тем самым выполняя двойную нагрузку. Так, по результатам анализа работы ЕИС УФХД были выявлены многочисленные нарушения в части ведения бухгалтерского и кадрового учета. Руководством учреждения было принято решение передать учетные функции сторонней организации. По результатам торгов ЦБУ должен заключить договор на ведение бухгалтерского и кадрового учета с 01.04.2021».

Главный врач ГКБ им. Тверье Михаил Суханов:

— Вчера, 24 марта, проведена больничная конференция, на которой был рассмотрен, в том числе, вопрос об увеличении базовых окладов сотрудникам больницы. Коллективом принято решение об увеличении окладных частей (врачам и среднему медперсоналу) на 15 %. Это общее решение коллектива, оно экономически обосновано. Также в 2021 году планируется поставка диагностического оборудования, в том числе, компьютерного томографа.









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