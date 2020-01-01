Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 25 территориях Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам исследований Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые инфицированные коронавирусной инфекцией обнаружены в 25 территориях региона.

В Перми заболели 55 жителей. На втором месте — Осинский городской округ, где у восьми человек диагностирован коронавирус. Третье место занимает Соликамский городской округ с шестью заболевшими.

В Чердынском городском округе и Березниках обнаружено по пять жителей с COVID-19. По четыре подтверждённых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Губахе, Пермском муниципальном районе, Краснокамском и Чусовском городских округах.

С начала пандемии случаи заражения коронавирусом обнаружены во всех территориях Прикамья. Всего в Пермском крае выявлено 50 412 заболевших.

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